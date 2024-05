Verkehrsprojekte in Rieschweiler-Mühlbach Bushaltestelle wird im Ort verlegt

Die bisher vor einem ehemaligen Gasthaus in der Ortsmitte von Höhmühlbach gelegene Bushaltestelle wird verlegt und am neuen Standort barrierefrei ausgebaut, was am alten Standort nicht möglich ist. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat unter Ortsbürgermeister Peter Roschy nach längerer Beratung für eine unbebaute Stelle der Ortsdurchfahrt, und zwar kurz vor der Einmündung der Stichstraße aus, also nicht allzu weit vom alten Standort.