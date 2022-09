Wallhalben : Auch der Busbahnhof soll barrierefrei werden

Wallhalben Außerdem soll in Wallhalben eine gemeindliche Gerätehalle gebaut werden.

Christine Burkhard sucht in dieser Angelegenheit einen Schulterschluss mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, denn der barrierefreie Ausbau der Haltestellen betrifft nicht allein die Ortsgemeinde Wallhalben, sondern sämtlichen Ortschaften der Verbandsgemeinde. Früher hatte Wallhalben als Marktgemeinde seine Bedeutung, in der Gegenwart ist gerade der Busbahnhof in der Ortsmitte, der zentral gelegenen Kindertagesstätte vorgelagert, ein markanter Punkt im Ortsbild, den auch die Gemeinde in vielen Jahren anschaulich zu gestalten wusste. Christine Burkhard: „Unser Busbahnhof verdient diese Bezeichnung schon, denn der Platz ist ein richtiger Knotenpunkt für die Busse aus Zweibrücken, Landstuhl, Waldfischbach-Burgalben oder gar Pirmasens. Die räumliche Gliederung wird beibehalten, das ist keine Frage, aber der barrierefreie Ausbau muss dennoch kommen. Auch künftig, das ist ebenso klar, wird auch Busbahnhof bei der Großveranstaltung Grumbeeremarkt ein Ort des Geschehens sein und dafür genutzt werden, neben dem eigentlichen Veranstaltungsplatz auf dem Käthe-Dassler-Platz.“