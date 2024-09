Bundeskamerunschafschau in Rieschweiler-Mühlbach Kamerunschafe sind ein Besuchermagnet

Dies und vieles mehr konnten Interessierte am vergangenen Samstag auf der Bundeskamerunschafschau in Rieschweiler-Mühlbach erfahren. Die Bundesschau findet jedes Jahr an einem anderen Ort innerhalb Deutschlands statt. Veranstalter ist der Verein der Kamerunschafzüchter und -halter. Gastgeber waren Pascal Schuck, Obmann für Rheinland-Pfalz und das Saarland im Verein des Bundesverbandes der Kamerun-Schafzüchter, und seine Lebensgefährtin Julia Knapp, die ihre Schafzucht 2017 mit fünf Tieren auf ihrem Privatgelände „An der Sperr“ in Rieschweiler begannen. Inzwischen haben sie eine Herde mit 27 Tieren, gedrittelt in Tiere zur Landschaftspflege, Fleischgewinnung und Zucht, wie Pascal Schuck informierte.