Noch höhere Zuschüsse für Waldmohr : Contwig erhält 300 000 Euro für die Entwicklung des Ortskerns

Mainz/Contwig/Waldmohr Waldmohr erhält für Freibad und „Lebendiges Zentrum“ sogar 4,33 Millionen Euro, teilt der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling mit.

„Die Ortsgemeinde Contwig möchte unter anderem die Bogengasse und die Storchengasse sowie den Parkplatz in der Gutenbrunnenstraße weiter ausbauen. Auch private Modernisierungsmaßnahmen sollen unterstützt werden. Die Maßnahmen tragen zur Stärkung des Ortskerns bei“, schreibt Minister Michael Ebling (SPD).

Ebling: „Gerade Stadtteile im Umbruch brauchen unsere volle Unterstützung. Es geht darum, sie auch für die Zukunft lebenswert zu gestalten und zu erhalten. Diese Aufgabe soll Hand in Hand mit den Bürgerinnen und Bürgern angegangen werden, die dort leben. Die Programmfamilie der Städtebauförderung hat sich bestens bewährt, um die städtebauliche Entwicklung in den rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden nachhaltig und passgenau zu unterstützen.“

Der Innenminister hat außerdem mitgeteilt, dass die Verbandsgemeinde Oberes Glantal und die Ortsgemeinde Waldmohr zwei Förderungen in Gesamthöhe von 4,33 Millionen Euro erhalten. Aus dem Bund-Länder-Sonderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ erhält die Verbandsgemeinde 4,09 Millionen Euro für die Sanierung des Warmfreibads in Waldmohr. Die Ortsgemeinde Waldmohr bekommt 235 000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“.

„Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal plant, die 4,09 Millionen Euro für die energetische und technische Sanierung des Schwimmbades in Waldmohr einzusetzen. Das Warmfreibad ist nicht nur für die Menschen in Waldmohr ein attraktives Ausflugsziel, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Ortsgemeinden“, so Innen- und Sportminister Ebling.