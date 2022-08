Südwestpfalz : 1,1 Millionen Euro für Internetkabel an Kreis-Schulen

Südwestpfalz Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner mitteilt, erhält der Landkreis Südwestpfalz im Rahmen des Breitbandförderungsprogramms 1,055 Millionen Euro für den Breitbandausbau an Schulen vom Bund.

„Ich freue mich, dass es damit auch für die Schülerinnen und Schüler in der Südwestpfalz möglich wird mit Unterstützung des Bundes die Schulaustattung und damit auch den Unterricht digitaler zu gestalten“, schreibt Glöckner. Insgesamt würden in der Südwestpfalz 25 Kilometer an Glasfaserleitungen neu gebaut sowie 37 Kilometer an Leerrohren verlegt.