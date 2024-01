Neujahrsempfang in Wiesbach Ideen für kindergartengerechte Pfarrheim-Nutzung entwickeln

Die Ortsgemeinden müssten am Leben bleiben, so der Verwaltungschef, der damit auch eine Möglichkeit sieht, das Engagement von Ratsmitgliedern vor Ort zu sichern. Die Haushaltsaufstellung soll im Januar/Februar erfolgen. Das Anheben des Wasserpreises für die Bürger beleuchtete Björn Bernhard mit Fakten und Rechenbeispielen. Den Grundschulstandort Wiesbach sieht er als gesichert an, in diesem Jahr will die Verbandsgemeinde in die Fenstersanierung rund 125 000 Euro investieren. Die Glasbausteine bei der Turnhalle sollen rauskommen und der Schulhof neu gestaltet werden. Die Förderung durch Landesmittel erleichtert dieses Maßnahme. Beim Schulhof soll vielleicht noch zusätzlich Geld in die Hand genommen werden, im übrigen werden die 125 000 Euro voll gefördert. Mit der Schulleitungen seien die Projekte schon 1:1 abgestimmt. Für die Nutzung des Pfarrheims als erweiterter Kindertagesstätte sei eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die Ratsmitglieder seien bereits informiert, so Björn Bernhard.