Erfolg für Ralph Schneider im Rat Eine ganz besondere Bürgermeister-Wahl

Außer dem Wahlgang für den Ortsbürgermeister wurden auch die Ortsbeigeordneten neu gewählt – was im Gegensatz zum Bürgermeister überall Aufgabe der Gemeinderäte ist. Das Amt des Ortsbeigeordneten, das bisher Emil Schneider bekleidet hatte, wird künftig Peter Klug inne haben. Der im Ortsteil Labach sesshafte Arnold Heinz ist in einem weiteren Wahlgang zum weiteren Ortsbeigeordneten gewählt worden. Damit ist auch die Verantwortung für Labach in der örtlichen Verwaltungsspitze gegeben.