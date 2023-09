Bürgerbeteiligung Ein weiterer Schritt zum Radverkehrskonzept

Reges Interesse am Radverkehrskonzept für den Landkreis Südwestpfalz bekundeten die Besucher der Bürgerkonferenz für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land am Donnerstagabend in der Konrad-Loschky-Halle in Battweiler. Ziel der Bürgerkonferenzen in allen Verbandsgemeinden ist es, Bürger mit ihren jeweiligen Ortskenntnissen und Erfahrungen zum Thema Radfahren an dem fast fertigen Konzeptentwurf teilhaben zu lassen.