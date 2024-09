Zwei Standorte angedacht Bürgerbussse sollen kommen

Ausgeschrieben waren die Objekt- und die Tragwerksplanung. Für erstere gingen drei Angebote ein, das günstigste mit 81 000 Euro durch das Planungsbüro Südwest in Dahn. Der zweite Bieter lag 16 000 Euro höher. Vergeben wurde an den niedrigsten Bieter. Die Tragwerksplanung ging zum Preis von rund 26 000 Euro an das Ingenieurbüro Christmann & Sema in Thaleischweiler-Fröschen.