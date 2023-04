Kreative Bürgerversammlung Biedershausen checkt seine Zukunft

Landrätin Susanne Ganster spannte den Bogen weit, verhehlte ihre Freude darüber nicht, dass der Landkreis Südwestpfalz landesweit zu jenen beiden Gebietskörperschaften zählt, die sich der künftigen Herausforderungen auf dem Land stellen. 84 Ortschaften gibt es im Kreisgebiet, etwa die Hälfte von ihnen, so die Landrätin, sei bereit mit einer „Dorfinventur“ tiefgründig die Stärken und Schwächen in einem Dorf, einer Gemeinde zu beleuchten. Von einem wichtigen Signal mit der Auftaktveranstaltung sprach die Landrätin in Blickrichtung bürgerschaftliches Engagement. Zusammen mit Projektmanager Mathias Rebmann bekam sie an diesem Abend in Biedershausen einen passenden Eindruck dafür, wie sich die Biedershauser ins dörfliche Leben einbringen.