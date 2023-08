„Leisesgarten“ Großbundenbach Bürger sollen über Baugebiet abstimmen

Was die Problematik Baulanderschließung angeht, tritt die Ortsgemeinde Großbundenbach schon Jahrzehnte auf der Stelle. Dieter Glahn: „Bereits mein Amtsvorgänger wolle in dieser Sache etwas bewegen und den Ort voranbringen. Doch die Bemühungen blieben bisher ohne den krönenden Erfolg. Dabei sind viele gute Denkansätze in die Diskussion gelangt. Bei der Baulanderschließung werden die Bürger eh mit ins Boot genommen, jetzt wiederum Kosten für eine Bürgerbefragung zu verursachen, halte ich auch bei strenger demokratischer Denkweise für nicht angebracht. Gerade Großbundenbach könnte solche Haushaltsmittel besser für andere Ausgaben verwenden. Bei Kommunalwahlen haben die Wahlberechtigten ja die Möglichkeit die entsprechenden Personen in die Gremien hineinzuwählen“, so Dieter Glahn beim ergänzenden Gespräch zur jüngsten Ratssitzung, in welcher es hauptsächlich um die Terminfestsetzung für die Infoveranstaltung ging.