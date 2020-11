Mauschbach : Brückenerneuerung so gut wie abgeschlossen

Mauschbach Schon in der nächsten Woche wird in Mauschbach mit einer Verkehrsfreigabe gerechnet.

Kurz vor dem Abschluss stehen die Restarbeiten zur Brückenerneuerung am Ortsende von Mauschbach in Richtung Dietrichingen. In der letzten Woche wurde die neue Fahrbahn asphaltiert. Die Straßenmarkierung ist bereits aufgebracht. Fast eine Million Euro wurden in das Vorhaben investiert. Mit einer Verkehrsfreigabe ist nach dem derzeitigen Arbeitsstand in der zweiten Novemberwoche zu rechnen. Derzeit werden noch die Bankette erneuert und Verbundpflaster für Fußgänger verlegt.