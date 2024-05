Traditionspflege Auch bei trübem Wetter hoch zu Ross

Domkapitular und Regens (Leiter des Priesterseminars) Franz Vogelgesang weilte erstmals anlässlich des Bruder-Konrad-Rittes in Wallhalben und hob dabei zum Beginn des Festgottesdienstes die Einmaligkeit dieser Reitprozession in der Diözese Speyer hervor. In der Vorbereitung zum Besuch auf der Sickingerhöhe erinnerte sich der aus dem Bliesgau im Saarland stammende Domkapitular an seine eigene Kindheit. Für den jungen Franz Vogelgesang gab es in jenen Jahren erste Berührungsmomente mit einer solchen Reitprozessionen, dem Bruder-Konrad-Ritt von Utweiler, welcher alljährlich an Pfingstmontag stattfindet. Der Domkapitular appellierte insbesondere an die Jüngeren sich dafür einzusetzen, dass die Tradition des Bruder-Konrad-Rittes in der Region auf keine Fall verloren gehen dürfe, wofür es die Anstrengungen vieler bedürfe.