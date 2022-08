Käshofer in Sorge : Brandschutzprobleme am DGH

Die bauliche Erweiterung zum Dorfgemeinschaftshaus lässt sich bei der Käshofer Einrichtung auch gut von außen ablesen. Foto: Norbert Schwarz

Käshofen Die Mängel dürften die Sanierungskosten für den Käshofer Versammlungsort um 150 000 Euro erhöhen.

Von Norbert Schwarz

Das Dorfgemeinschaftshaus ist seit Jahren ein Sorgenkind. Das Herzstück des Käshofer Dorflebens mausert sich im Augenblick gänzlich ungewollt zur Riesenbaustelle. Eigentlich sollte aus energetischen Gesichtspunkten an der Veranstaltungszentrale vieles verändert werden. Bereits viele Ideen und Pläne sind gemacht und wieder verworfen worden. Jetzt haben eine brandschutztechnische Prüfung und eine solche für Versammlungsstätten für viel Unruhe bei Ortsbürgermeister Egon Gilbert, den Ratsmitgliedern wie den Bürgern im Ort gesorgt.

Das Käshofer Dorfgemeinschaftshaus ist eines der ersten Häuser seiner Art in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gewesen. Der Umbau der alten Dorfschule zu einem zweckdienlichen Gemeinschaftshaus, einem echten Haus der Bürger und Vereine, ist in den Anfangsjahren der neuen Verwaltungseinheit „Verbandsgemeinde“ groß gefeiert worden und war beispielgebend für andere Ortschaften. Ob Stätte zum Sport treiben (Tischtennissportler, Frauengymnastik), für gesellige Veranstaltungen wie legendäre Faschingsveranstaltungen oder die Dorfkerwe wie auch kulturelle Zusammenkünfte (Konzerte, Gottesdienste, Proberaum für den einheimischen Chor und nicht zu vergessen die jährlichen Theaterabende), das öffentliche Leben vollzieht sich weitestgehend im oder rund ums Dorfgemeinschaftshaus. Durch bauliche Erweiterungen bekam die voll ins Dorfleben integrierte Feuerwehr eine Bleibe für Mannschaft und Gerät samt großem Tanklöschfahrzeug.

Die Pandemie sorgte für ein abruptes Innehalten und ausgerechnet in diese Phase wurde nicht allein Ortsbürgermeister Egon Gilbert von eine Kunde überrascht, die das Dorfleben bis ins Mark, sprich Dorfgemeinschaftshaus, erschütterte. Egon Gilbert zu unserer Zeitung: „Was diese Prüfberichte bei uns ausgelöst haben, lässt sich nur schwer mit Worten fassen. Dabei darf ich als Ortsbürgermeister feststellen, nein, zur Ehrenrettung meiner Amtsvorgänger muss ich das sogar tun, es ist nichts Widerrechtliches geschehen. Das Bauamt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, bis vor geraumer Zeit sogar selbst „Untere Bauaufsichtsbehörde“ ist stets mit den Dingen betraut worden und ist unser Sachwalter gewesen. Wir tragen jährlich mit unserem Anteil am Umlagebeitrag in nicht unwesentlichem Umfang zur Gesamtfinanzierung bei!“

Doch Jammern und Krakeelen ist nich Sache der Käshofer. Für die Ratsmitglieder und Egon Gilbert gilt jetzt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, die vermeintlichen Versäumnisse aus dem Weg zu räumen und das Dorfgemeinschaftshaus wieder zu dem zu machen, was es nunmehr schon fast 50 Jahre ist: Seele und Herzstück der Dorfgemeinschaft.

Architekt Martin Grub vom gleichnamigen Zweibrücker Architekturbüro ist mit den Planungsarbeiten betraut, hat seine Änderungsideen bereits zu Papier gebracht, Mittel sind im verabschiedeten und einstimmig angenommenen Haushalt 2022/2023 berücksichtigt, als Schätzkosten veranschlagt.

Eine keineswegs leichte Aufgabe weil allen bestens bekannt ist, welchen Schlingerkurs gerade im Augenblick die Baupreise verursachen. Allein bei den Sanierungsarbeiten wird dabei mit einem Kostenvolumen von derzeit 250 000 Euro zu rechnen sein. Nicht eingeschlossen dabei die Kosten, welcher der Brandschutz nachträglich auslöst. Für die nicht zu umgehenden Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten beantragte Kämmerer Dieter Knecht, selbst ein Käshofer Bürger, Mittel aus dem Investitionsstock. Weil auch das Land durch Ahrtal und Corona arg finanziell gebeutelt ist, werden nur noch Fördergelder in Höhe von 30 Prozent erwartet. Hinzu kommen die Auflagen für den Brandschutz. Kostenschätzungen dazu bewegen sich auf 150 000 Euro.

Wie andere Ortschaften aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird auch Käshofen sich am Erstellen eines Quartierskonzeptes beteiligen. Dafür sollen in diesem Jahr rund 53 000 Euro als Kostenfaktor anfallen. ‚Allerdings, auch in diesem Fall kann die Gemeinde mit einem stattlichen Zuschuss rechnen. Die KFW-Bank soll Fördermittel in Höhe von rund 40 000 Euro bereitstellen, was einer Förderung von rund 75 Prozent gleichkommt. In den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Käshofen sollen 34 100 Euro fließen. Das Land hat mit der Auflage des Ausbauprojektes eine Förderung zugesichert. 27 000 Euro müsste demnach die Ortsgemeinde bekommen und vom Gesamtaufwand 7100 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen. Allerdings: Die Bewilligung dieser Fördersumme ist bisher noch nicht ausgesprochen worden.