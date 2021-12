Ortsgemeinderat Bechhofen : Keine Probleme mehr mit Brandschutz

Bechhof Die Maßnahmen am Dorfzentrum Bechhofen haben sogar weniger gekostet als veranschlagt.

Der Ausbau der Germannstraße in Abschnitten ist beschlossene Sache. Kerstin Lessmeister vom Planungsbüro Dilger aus Dahn erläuterte die Planung und verwies dabei vor allem auf den neuralgischen Punkt bei der Einmündung in die Waldstraße. Dort nämlich befindet sich auf Gemeindegelände eine Stützmauer, die nur noch eingeschränkt den technischen Anforderungen entsprecht. Nach gegenwärtiger Planung soll deshalb der Bürgersteig in diesem Bereich vorerst nicht ausgebaut werden. Die Fahrbahn wird wieder 5,30 Meter breit, der Gehsteig hat eine durchschnittliche Breite von 1,40 Meter. Es wird eine Entwässerungsrinne geben, die Fahrbahn wird in Asphalt hergestellt, der Gehsteigausbau erfolgt in Verbundpflaster. Details dazu müssen noch festgelegt werden.