Battweiler Schulden drücken den Battweiler Rat

Wenig finanzieller Spielraum verbleibt der Ortsgemeinde, um gestalterisch aktiv zu werden. Der Löwenanteil wird durch die Umlagen des Landkreises Südwestpfalz und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land abkassiert. An den Landkreis muss der Ort an Umlage 344 620 Euro entrichten, die Verbandsgemeindeumlage ist mit 222 570 Euro verbucht. Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 156 390 Euro erwartet, die Grundsteuereinnahmen sind mit rund 92 000 Euro im Planwerk vorgesehen. die größte Einnahmequelle sind die Anteile an der Einkommensteuer. Im letzten Jahr sind das noch 371 740 Euro gewesen, nunmehr werden Einnahmen in Höhe von 435 060 Euro erwartet. 14170 Euro müssen für Zinsen aufgewendet werden, Tendenz steigend. Dem Haushaltsplan für dieses und das kommende Jahr wurde trotzdem in der vorgelegten Form zugestimmt.