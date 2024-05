Stadtrat Hornbach Brandschutz belastet den Haushalt

An Herausforderung mangelt es bei den Klosterstädtern keineswegs und eine wichtige Entscheidung fiel an diesem Sitzungsabend zudem, wenn auch hinter verschlossenen Türen. Doch entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung konnte der Ratsvorsitzende über das Ergebnis berichten. Einen Kindergartenneubau wird es in Hornbach nicht geben. Entsprechend des mit der Kirchengemeinde in den 70er Jahren ausgehandelten Vertrages wird die protestantische Kirchengemeinde Trägerin der Kindertagesstätte bleiben und die Stadt Hornbach wird die Umbau- und Erweiterungskosten übernehmen. Hohn zum Pfälzischen Merkur: „Wir müssten für einen Neubau mehr als zwei Millionen Euro aufbringen, das können wir nicht stemmen, ohne erneut die Stadt zu verschulden!“