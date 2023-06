Boule-Turnier im Hornbachtal „Mer hann desmol alles gebb…!“

Manfred Hofer hatte die Spielleitung in Händen und Manfred Hofer ist es auch vor Jahren gewesen, der zusammen mit Günther Wolf die ehemaligen Tennisplätze zu Boulespielfeldern und einer Mini-Golfanlage umbaute. Reinhold Hohn, der in dieser Woche seinen 75. Geburtstag begeht: „Was damals der Manfred und Günther mit der finanziellen Unterstützung unseres Förderers Rolf Behnke geleistet haben, ist noch immer ein kleines Aushängeschild für die Klosterstadt. Die Spielanlage befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Caravaner und mit den Spielfeldern hat der Boulesport in der Klosterstadt auch ohne diese Freundschaftsturniere stark zugenommen!“ Viele Geschichten von früher kamen nach den trotz Hitze sehr engagiert geführten Spielen beim gemütlichen Teil zur Sprache, was einmal mehr die Freundschaften der Zusammengekommenen vertiefte.