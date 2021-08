Urlaubsfotos im Merkur : Urlaubsgrüße aus Tirol

In die Stubaier Alpen hat es in diesem Jahr Björn Bernhard und seine Familie verschlagen. „Hier verbringen wir immer unser Winterurlaub“, schreibt er zu diesem Foto. „Da dieser letzten Winter ausgefallen ist, haben wir uns entschieden, auch im Sommer mal einen Abstecher zu machen.

Und Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser? Wohin verschlägt es Sie in Zeiten von Corona im Sommer? Wir freuen uns über ein von Ihnen geschossenes Foto mit ein paar erläuternden Zeilen. Senden Sie Ihre Fotos bitte in bestmöglicher Auflösung an: merkur@pm-zw.de (Stichwort: Urlaubsgrüße). Wichtig: Alle abgebildeten Personen müssen mit einer Veröffentlichung (in der Zeitung und im Internet) einverstanden sein! red/Foto: Bernhard