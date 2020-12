Billie Jean und Roman Paulus : Ein „Briefkasten der Seele“

Die Reifenberger Roman und Billie Jean Paulus füttern ihren „Briefkasten der Seele“ jeden Monat mit Geschichten zum Mitnehmen – manchmal besinnlich, manchmal lustig oder auch zum Nachdenken Foto: Cordula von Waldow

Reifenberg Über einen Briefkasten vor ihrem Haus verteilt das Reifenberger Ehepaar Billie Jean und Roman Paulus regelmäßig „Seelengeschichten“. Das Ehepaar ist auch in seinem Arbeitsalltag sozial engagiert. „Freude bereiten“ ist ihre Lebensmotivation.

„Haben Sie schon unseren kleinen Weihnachtsgruß bekommen?“, fragen Billie Jean und Roman Paulus die Seniorin, die mit ihren beiden Enkelkindern an ihrem Haus in der Reifenberger Bauertstraße vorbeikommt. Die Passantin strahlt: „Ja, und meine Tochter auch. Wir holen auch immer ihren Brief aus dem Briefkasten.“

Vor dem Haus steht ein großer, auffälliger Postkasten. „Briefe für die Seele“ verspricht ein Erklärungszettel. Hier deponieren Billie Jean und Roman Paulus zu jedem Monatsersten eine Geschichte, die sie selbst bewegt hat. „Etwas, das die Seele berührt“, sagen beide wie aus einem Mund. Als der Lehrer an einer Realschule in Birkenfeld während seines Referendariats in Trier wohnte, hatte sein Vermieter ein Vogelhäuschen vor der Tür, das er allmonatlich mit einer Seelen-Geschichte füllte. Eine Idee, die beide sofort begeisterte und die sie seit vier Jahren an ihrem Haus in Reifenberg umsetzen.

„Die Geschichten ergeben sich oft kurzfristig, passen zur Jahreszeit oder zu aktuellen Ereignissen“, sinniert Roman Paulus. Wie die Geschichte von der Regenbogenbrücke, über welche die Tiere nach ihrem Tod in die Anderswelt wandern. Sie kam in den „Briefkasten der Seele“, nachdem in der Nachbarschaft eine Katze angefahren worden war und eingeschläfert werden musste.

„Manchmal müssen wir uns zwischen zwei Geschichten entscheiden. Aber wir finden immer die richtige“, bestätigt seine Frau. Wichtig ist den beiden der analoge Weg: ein Stück Papier in der Hand, eine mit Liebe ausgewählte und mit Herzblut gestaltete Geschichte. „Ob sich das jemand holen kommt?“, hatte eine Nachbarin in der Anfangszeit gezweifelt. Doch mittlerweile finden pro Monat zwischen 30 und 40, in manchen Monaten sogar über 50 „Geschichten für die Seele“ ihre Abnehmer. Jetzt warteten die Leute bereits darauf und fragten danach. „Und wenn es nur zehn wären, die wir damit glücklich machen, hätte es sich gelohnt!“ sagt Roman Paulus mit Nachdruck.

Billie Jean Paulus wurde sogar im Wartezimmer darauf angesprochen, als sie sich als Reifenbergerin zu erkennen gab. „Dann kennen sie bestimmt den Briefkasten für die Seele“, wurde sie gefragt. Das zeige, wie „wichtig den Menschen unsere besinnlichen, manchmal auch lustigen Botschaften zum Nachdenken oder Schmunzeln sind“.

Die zahlreichen Rückmeldungen motivieren den 38-jährigen Pädagogen und die 44-jährige Erzieherin immer wieder auf‘s Neue. Doch noch mehr strahlen die Augen der Deutsch-Amerikanerin, wenn sie von „ihren“ Kindern in der städtischen Lern- und Spielstube in der Zweibrücker Webenheimstraße berichtet. Und von der großartigen Unterstützung, die die Arbeit des Teams von „ganz vielen Seiten“ dort erfährt. Sie bestätigt: „Dadurch habe ich so viele höchst wertvolle Menschen kennen gelernt, die sich für unsere Kinder interessieren und die unsere Arbeit würdigen.“

Wenn die lebhafte, energiegeladene Leiterin von den zahllosen Projekten berichtet, die sie zum Wohl der Kinder mit Hilfe der Spendengelder umgesetzt hat, sprudelt es nur so aus ihr heraus. Mit Besuchen im Tierpark und im Zoo, der Lamawanderung, dem Pinoccio-Musical in der Festhalle und vielen Kleinigkeiten ermöglicht sie Kindern aus sozialen Brennpunkten eine Teilhabe am Leben, wie es ihren Eltern nicht möglich wäre.

In ihrem „Schatzbuch“ sammelten die Kinder zwischen sechs und 14 Jahren nicht nur Fotos und Zeichnungen oder ihre regelmäßig selbst ausgefüllten und aktualisierten Steckbriefe, sondern auch Zeitungsartikel über ihre Aktivitäten.

Für relativ wenig Geld ist es Billie Jean Paulus gelungen, die Wohnung in der Webenheimstraße, in der die Spiel- und Lernstube untergebracht ist, funktionell und gemütlich neu einzurichten. Hier entstehe jetzt ein Experimentier-Eck. Lehrmittel aus der Montessori-Pädagogik wollen die Kinder beim eigenständigen Lernen und bei den Hausaufgaben unterstützen. Das Corona-Jahr sei sehr anspruchsvoll gewesen. Doch Billie Jean Paulus hielt intensiven Kontakt mit den 13 Familien. „Ich habe sie mindestens einmal pro Woche besucht, jede einzelne. Und Türangel-Gespräche geführt.“ Mal schickte sie den Kindern Regenbogen-Karten zum Ausmalen, mal verteilte sie Osternester mit Seifenblasen oder bunte Smarties als Regenbogen-Tropfen in kleinen Gläsern. „Die Kinder haben mir sogar Briefe geschrieben“, strahlt sie über das Geben und Nehmen.