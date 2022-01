Bewegungskindergarten Kleinsteinhausen : Qualitätssiegel verlängert

In der Tagesarbeit wie auch bei der Sommerolympiade (Foto) steht die Bewegungsförderung im Mittelpunkt. Foto: Norbert Schwarz

Kleinsteinhausen Die Kita in Kleinsteinhausen darf sich vier weitere Jahre „Bewegungskindergarten“ nennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Bewegungskindergarten – mit diesem Qualitätssiegel ist der Kindergarten in Kleinsteinhausen seit 2017 ausgezeichnet. Jetzt ist das erteilte Qualitätssiegel für vier weitere Jahre vom zuständigen Verein für Bewegungskindertagesstätten Rheinland-Pfalz verlängert worden.

Die Verlängerung des Qualitätssiegels fiel Kita-Leiterin Sylvia Ripperger keineswegs in den Schoß. Nein, sie und ihr gesamtes Team mussten dafür Fortbildungsarbeit leisten, neue Ideen entwickeln und das Konzept als „Bewegungskita“ weiter verfeinern. Eine Herausforderung die allerdings Freude bereitet habe, so die Hauptverantwortliche Sylvia Ripperger.

Bewegung und Bewegungsfreude der Kinder sind Grundlage für Bildung, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung, findet auch die engagierte Kita-Leiterin Ripperger. Bei der Tagesarbeit in der dreigruppigen Kindertagesstätte steht die Bewegung deshalb auch ganz oben an. Nochmals Sylvia Ripperger: „Das pädagogische Konzept unserer Einrichtung ist auf diesen Schwerpunkt ausgerichtet. Die freie Bewegung und das Spiel sind Schwerpunkte in der Arbeit mit den Kindern. Dabei erfahren wir die volle Unterstützung des Einrichtungsträgers, der Ortsgemeinde. Nicht zu vergessen der schon seit Jahren aktive Förderverein der Kindertagesstätte Kleinsteinhausen. Vor dort bekommen wir jedwede Unterstützung, ideell wie auch finanziell, was der Arbeit mit den Kindern natürlich sehr förderlich ist.“

Leiterin Ripperger erinnert in diesem Zusammenhang an die zahlreichen Veranstaltungen, die in der Vergangenheit oftmals gemeinsam mit dem Förderverein organisiert werden konnten. Etwa die Großveranstaltung mit dem Entertainer Jupp, der die Kleinen mit auf eine Reise ins „Gute-Freunde-Land“ nahm. Dabei konnten die Kinder auch ihren ungezügelten Bewegungsdrang eindrucksvoll unter Beweis stellen. „Kinder wollen laufen, springen, kullern, klettern. Wollen tanzen, lärmen, singen. Zu alledem haben sie bei uns in der Einrichtung Platz und erfahren die notwendige Unterstützung“, stellt Sylvia Ripperger fest.

Zusammen mit den Erzieherinnen der Einrichtung wurden Fortbildungsveranstaltungen besucht, um den Gedanken „Bewegungskindertagesstätte“ mit lebendigen Akzenten zu versehen. Mit der geleistet Arbeit in der Tagesstätte werden die körperliche, motorische, geistige, soziale und emotionale Entwicklung der anvertrauten Kinder nachhaltig in der persönlichen Entwicklung unterstützt, ist sich Sylvia Ripperger zusammen mit ihrem Team gewiss.

Die Kleinsteinhauser Ortsbürgermeisterin Martina Wagner sieht ihre tägliche Arbeit als erste Bürgerin des Ortes gerade mit der Kindertagesstätte eng verknüpft. „Wir wissen nicht allein die Arbeit der Erzieherinnen entsprechend zu würdigen. Die Kindertagesstätte ist für den Ort Kleinsteinhausen ein Aushängeschild, die Verlängerung des Qualitätssiegels Bewegungskindertagesstätte ist dafür ein eindrucksvoller Beweis“, stellt die Ortsbürgermeisterin fest und wird sich weiterhin bei der Arbeit mit und um die Kindertagesstätte einbringen.