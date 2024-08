Besuchstag am Samstag Seniorengerechtes Wohnen auch mit Tieren

Ältere Menschen, die auf dem Land groß und alt geworden sind, für die sei ein „Umquartieren in ein Altenheim“ in einer Stadt eine oft schmerzhafte Entscheidung. Deshalb, wer einen Platz in der WG „Im Großen Garten“ von Kleinbundenbach wählt, der ist weiterhin auf dem Land auch mit dem eigenen Haustier. Isabelle Jakobi, selbst ausgebildete Tierheilpraktikerin: „Wir wünschen und fördern das sogar, das Leben auf dem Land im Alter soll so weitergehen wie bisher. Die Betreuung, die sonst die Familie oder Familienmitglieder leisten würden, übernehmen in diesem Fall wir!“ Für die Bungalows, die im dritten Bauabschnitt entstehen, sollen die entsprechenden Haustüren allesamt mit „Katzenklappen“ ausgestattet werden, das sei jetzt schon eine gesicherte Erkenntnis, so Isabelle Jakobi.