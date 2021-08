Benefizschwimmen : Erfolg trotz kühler Witterung

Dafür, dass das Wetter nicht gerade zum Schwimmen einlud, kann sich der Erlös durchaus sehen lassen.

Besseres äußere Bedingungen hätte sich Verbandsbürgermeister Björn Bernhard zum Benefizschwimmen im Contwiger Warmfreibad „ConAqua“ schon gewünscht. Aber das hielt die vielen Besucher trotzdem vom Mitschwimmen oder Spenden ab. Björn Bernhard: „Großartig, dass unser Bemühen, den Flutopfern zu helfen, doch auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist.“ Diese Freude übertrug sich auf die DLRG-Mistreiter am Beckenrand und ebenso auf die „Seele“ des Bades, Schwimmmeisterin Jutta Döring. „Heit wolle se alle gern ins Wasser, denn dort iss es wärmer wie drauße!“ Tatsächlich lag die Wassertemperatur bei 26.5 Grad. An Eintritt, erschwommenem und gespendetem Geld kamen am Ende 13 566,73 Euro zusammen. Da aber, wie es am Sonntagabend hieß, noch Spenden unterwegs sind, hat Björn Bernhard die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die 15 000 Euro am doch noch geknackt werden. cos/Foto: cos