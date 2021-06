Benefizkonzert in die Hornbacher Klosterkirche mit Oliver Kern : Klavier-Romantik live in der Klosterkirche

Hornbach „Wie schön, dass Konzerte nun endlich wieder möglich sind!“ frohlockt Pfarrer Daniel Seel. Der studierte Musiker und die evangelische Gemeinde Hornbach laden für den heutigen Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr zum 16. Benefizkonzert in die Hornbacher Klosterkirche ein.

Als Solist konnte Oliver Kern gewonnen werden. Der viel gefragte Pianist ist Gewinner des ARD-Wettbewerbs in München, des Beethoven-Wettbewerbs in Wien und von mehr als einem Dutzend anderer internationaler Wettbewerbe. Er gastiert in den großen Konzertsälen in aller Welt und hat eine Professur für Klavier an der Musikhochschule in Frankfurt am Main inne.