Verstimmung nach Koalitionswechsel Spitzer lässt sich nicht verabschieden

Weder in der letzten Kreistagssitzung mit Spitzer im Amt am 18. September noch kurz nach seinem Ausscheiden fand eine Verabschiedung statt, diese hat sich die Landrätin für die letzte Kreistagssitzung in diesem Jahr am kommenden Montag aufgehoben – zusammen mit der Verabschiedung des freiwillig ausgeschiedenen ehrenamtlichen dritten Beigeordneten Josef Bauer (CDU) und der Ehrung langjähriger Kreistagsmitglieder.