Beigeordnetenwahl im Landkreis Neue Koalition besteht Bewährungsprobe

Es gehe an diesem Montagnachmittag im Kreistagssaal in der Pirmasenser Kreisverwaltung ja nicht einfach nur um eine Beigeordnetenwahl, erklärte SPD-Fraktionschef Alexander Fuhr, sondern es gehe vielmehr um die Konsequenzen eines Wort- und Vertragsbruchs des früheren Koalitionspartners. Dessen Fraktionschef Christof Reichert habe für die CDU-Kreistagsfraktion seine Unterschrift gegeben, dass Peter Spitzer für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden soll in diesem Sommer, was nun aber nicht geschehe. „Menschlich und inhaltlich“ halte die SPD-Kreistagsfraktion diese Entscheidung für nicht vertretbar, denn Spitzer habe sich seit 2015 um Jugend-, Sozial-, Sportbelange und das kommunale Jobcenter gut gekümmert. Aus diesem Grund schlage seine Fraktion den SPD-Politiker aus Donsieders als Gegenkandidaten vor. Für die Wahlen des zweiten und dritten Kreisbeigeordneten werden die Sozialdemokraten keine Bewerbe stellen, kündigte Fuhr an. Unterstützung bekamen die Sozialdemokraten von der FDP-Fraktion, deren Sprecher Reinhold Hohn seine Kritik an der Aufgabe des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten erneuerte und die Unterstützung der Liberalen für Spitzer ankündigte. Hohn erinnerte daran, dass gerade von den Freien Wählern immer wieder betont worden sei, dass sich die Streichung der hauptamtlichen Beigeordnetenstelle nicht gegen Spitzer richte – das könnten die FWG-Kreistagsmitglieder nun auch mit ihrer Stimme für Spitzer deutlich machen.