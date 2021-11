Ortsgemeinderat : Bechhofen gibt Trägerschaft ab

Mehr als 30 Mitarbeiter zählt der Kindergarten „Spatzennest“ Bechhofen. Das Übertragen der personellen Zuständigkeit auf die Verbandsgemeinde haben alle im Rat vertretenen Fraktionen einstimmig befürwortet. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen Ab 2023 soll die Verbandsgemeinde für das Personal in der Kindertagesstätte zuständig sein.

Mit einem einstimmigen Grundsatzbeschluss haben sich die Mitglieder des Ortsgemeinderates Bechhofen dafür ausgesprochen, dass die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zunächst einmal die personelle Trägerschaft beim Kindergarten Bechhofen zum 1. Januar 2023 übernehmen soll. Einhelliger Tenor der drei Fraktionssprecher: Das, was nach den neuen Bestimmungen des Kindergarten-Zukunftsgesetzes der Ortsbürgermeister alles an Verantwortung zu übernehmen hat, geht weit über das Leistungsvermögen eines Ehrenamtlichen hinaus.

Ortsbürgermeister Paul Sefrin erinnerte in Gegenwart des Verbandsbürgermeisters Björn Bernhard noch einmal daran, dass die Gemeindeeinrichtung immerhin 30 Beschäftigte habe. CDU-Fraktionssprecher Matthias Roos teilte diese Einschätzung und erinnerte ergänzend an den übergreifenden Personaleinsatz im Bedarfsfall. Bedeutet: Wenn die Verbandsgemeinde Trägerin mehrerer Kitas ist, kann Personal auch einmal ohne großen Zeitverlust in einer anderen Einrichtung aushelfen. Diese Möglichkeit biete für alle Ortsgemeinden Vorteile die es zu nutzen gelte.

Ein Standpunkt, den auch der Sprecher der SPD-Fraktion Ernst Klein teilte. Die großräumige Lösung, wie jetzt vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land angedacht, wollte voll umfänglich auch Tim Scherer von Die Grünen/Bündnis 90 in vollem Umfang teilen. Ergänzend wollte Tim Scherer allerdings wissen, in welchem zeitlichen Umfang die Zuständigkeitsübertragung an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zu betrachten sei, dauerhaft oder je nach Gemengelage.

Zur konkreten Frage merkte Björn Bernhard an, dass die noch zu erstellende Vereinbarung zur Übertragung der personellen Zuständigkeit in diesem Punkt wohl auch ein Kündigungsrecht jeder Ortsgemeinde, die mit der Verbandsgemeinde einen Vertrag schließt, beinhalten muss.

Der Verbandsbürgermeister skizzierte seinerseits nochmals die weitere Vorgehensweise. Beim Vorstellen der Grundüberlegung in den Ortsgemeinden, die einen Kindergarten haben, sei das Verbandsgemeindeangebot nicht überall mit Zustimmung aufgenommen worden. Obwohl, und das machte Björn Bernhard auch nochmals am Sitzungsabend deutlich, auf keinen Fall die Verbandsgemeinde den Ortsgemeinden was „wegnehmen“ wolle. Aufgrund der gemachten Erfahrungen beim Vorstellen der Möglichkeit zum Übertragen der personellen Zuständigkeit auf die Verbandsgemeinde kann sich Verbandsbürgermeister Bernhard allerdings gut vorstellen, dass bestimmte Ortschaften dieses Angebot nicht annehmen werden. „Die Folge wird sein, dass wir über eine Sonderumlage nachzudenken haben.“

Nach dem Vorstellen der Möglichkeit folge jetzt das Ausloten durch einen Grundsatzbeschuss, wie jetzt vom Bechhofer Ortsgemeinderat einhellig gefasst. Zusammen mit der Kommunalberatung und dem Gemeinde-und Städtebund will der Verbandsbürgermeister dann die weitere Vorgehensweise besprechen und abklären. Natürlich sei es dann auch notwendig, im Verbandsgemeinderat die nächsten Verfahrensschritte abzusegnen.

Das könnte dann zum ersten Mal geschehen, wenn in der nunmehr angestoßenen Entscheidungsrunde festgestellt ist, welche Ortsgemeinden als Träger der Einrichtung Kindergarten das Verbandsgemeindeangebot annehmen und welche nicht. Nach den bisher gewonnen Erkenntnissen kann wohl davon ausgegangen werden, dass Kleinsteinhausen mit Ortsbürgermeisterin Martina Wagner und Dellfeld mit Ortsbürgermeisterin Doris Schindler zu jenen Gemeinden zählen, die weiterhin alles selbst regeln wollen.