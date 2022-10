Neubaugebiet „Neupeter Hof“ Bechhofen : Mehr Freiheiten für Häuslebauer

Bechhofen Der Bechhofer Rat hat die Festsetzungen für das Baugebiet „Neupeter Hof“ in Teilen vereinfacht.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten laufen die Erschließungsarbeiten zum aktuellen Neubaugebiet „Neupeter Hof“ in Bechhofen rund. Der Hauptkanalleitung ist in der Erde verbuddelt, die Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze eines jeweiligen Baugrundstücks hergestellt. Gegenwärtig wird an der Straßenherstellung mit Hochdruck gearbeitet. Stählerne Spundwände mussten nicht in den Baugruben verbleiben, dieser „worst case“ blieb allen Beteiligten erspart, worüber sich vor allem Ortsbürgermeister Paul Sefrin freute.

Die Ratsmitglieder folgten diesem Vorschlag in der Sitzung am Montagabend und sprachen sich einstimmig für eine vereinfachte Änderung des maßgebenden Bebauungsplanes aus. Geändert wurde dieser auch im Hinblick auf die verschiedenen Dachneigungsvorgaben. Diese wurden gestrichen, damit bekommen die künftigen Wohnhausbesitzer zusammen für die eigenen vier Wände jede Menge Spielraum.

Dauerregen im Frühjahr, dazu dann noch Schnee, das alles hatte zu einem enormen Aufweichen des Baugeländes beim Neubaugebiet „Neupeter Hof“ geführt, das die Pfalzwerke AG für die Ortsgemeinde als Erschließungsträger gegenwärtig von einem Bauunternehmen erschließen lässt. Mit Verspundungen beim Kanalbau und der Notwendigkeit des Kalkens der Bodenmassen war eine Kostensteigerung bei den Erschließungskosten von bis zu 15 Prozent in Erwägung gezogen worden. Doch ganz so schlimm wird es jetzt die neuen Grundstückseigentümer doch nicht treffen. Ortsbürgermeister Sefrin: „Ja, es wird eine Erhöhung der Erschließungskosten geben, aber doch nicht so stark, wie zunächst angenommen. Wir stehen jetzt bei 131 Euro. Dazu das Bauland mit 28 Euro im Zuteilungsfall, so dass wir insgesamt bei 159 Euro den Quadratmeter liegen. Wer sich über Geoportal die Bodenrichtwerte für Bechhofen anschaut, wird feststellen, dass damit keine Verteuerung eingetreten ist. Der Richtwert liegt bei diesem Wert.“ Noch in diesem Jahr, so ist Ortsbürgermeister Pauls Sefrin versichert worden, sollen die Erschließungsanlagen fertiggestellt sein. Damit kann sehr wohl die Zusicherung eingehalten werden, dass kommendes Frühjahr mit dem Errichten von Eigenheimen begonnen werden kann.