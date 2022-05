Außerdem mehrwöchige Baustelle im Saarland : Am Mittwoch 1,7 Kilometer Baustelle auf A 8

Am Mittwoch 1,7 Kilometer Baustelle auf A 8

Walshausen/Contwig Laut Autobahn-GmbH werden „akute Fahrbahnschäden“ behoben.

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH behebt diesen Mittwoch, 11. Mai, zwischen 8 und etwa 17 Uhr akute Fahrbahnschäden auf der Autobahn 8. Betroffen ist die Normalspur der Fahrbahn Richtung Saarland zwischen den Anschlussstellen Walshausen (35) und Contwig (34) auf einer Länge von 1700 Metern. Der Verkehr wird während der Instandsetzungsarbeiten auf der Überholspur am Baufeld vorbeigeführt.

Außerdem gibt es seit dieser Woche bis voraussichtlich 21. Mai , 18 Uhr, auf der Autobahn 8 im Baustellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Saarlouis und der Anschlussstelle Dillingen-Süd Arbeiten am neuen Mittelstreifen und Schutzplankenarbeiten in der Überleitung der A 620 zur A 8.

Während der Bauzeit muss die Überleitung der A 620 zur A 8 in Richtung Neunkirchen voll gesperrt sein. Die offizielle Umleitung führt den Verkehr über die Anschlussstelle Rehlingen, von dort zurück zum Autobahndreieck Saarlouis. Im Baustellenbereich an der Saar-Brücke wird der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Neunkirchen einspurig am Baufeld vorbeigeführt.