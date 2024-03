Dellfeld Schulstraße bleibt noch eine Weile Baustelle

Aus Mitteln des Klima- und Energiefonds wird die Kommune eine Förderung in Höhe von rund 59 900 Euro bekommen. Die KfW-Förderung des Bundes (Bank für Wiederaufbau) steuert den Förderbetrag in Höhe von 49 335 Euro bei, aus den Händen der rheinland-pfälzischen Klimaministerin Eder nahm Ortsbürgermeisterin Schindler den Nachweis der Landesförderung in Höhe von 9867 Euro vor Tagen in der Klosterstadt Hornbach entgegen.