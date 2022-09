Baupläne in Dellfeld : Um Huberhof sollen Häuser wachsen

Baupläne in Dellfeld

Derzeit wird der Huberhof in Dellfeld (Bild) noch landwirtschaftlich genutzt, doch das soll sich nach den Plänen eines Investors ändern. Foto: Norbert Schwarz

Dellfeld Geplant sind auf dem Gelände an der Schulstraße in Dellfeld ein Mehrgenerationen-Haus und drei Grundstücke für Einfamilienhäuser.

Falkenbusch ist ein Ortsteil von Dellfeld. Auf der östlichen Seite des Schwarzbachs stellt die Schulstraße die Verbindung dar. Der vor Jahren noch spürbare Übergang von Dellfeld Ort und Dellfeld-Falkenbusch, wie beispielsweise auch die Deutsche Bahn ihre beiden Haltepunkte betitelt, könnte jetzt noch mehr verschwinden, denn im Bereich des Huberhofes soll es bauliche Aktivitäten geben. Dem Aufstellungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan stimmten jetzt die Mitglieder des Ortsgemeinderates mit Ortsbürgermeisterin Doris Schindler an der Spitze zu.

Wie der Entwurf des Bebauungsplanes aufweist, gibt es zwei Baubereiche um den früheren Huberhof, der vor Jahren noch ein Vollerwerbsbetrieb und Namensgeber für den Hof gewesen ist. Inzwischen wechselten die Eigentumsverhältnisse, ein Dorfbewohner hat das Hofgelände erworben und nutzt die Hofstätte überwiegend für Pferdehaltung. Das Weideland drumherum soll künftig der Wohnbebauung dienen, dabei möchte der Investor ganz neue Wege gehen. Die Bebauung würde sich einerseits in Richtung Grundschule ausdehnen, welche gegenwärtig von der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land saniert und erweitert wird und gegen den Ortsteil Falkenbusch hin, wo das nunmehr entstehende Bauland an eine bereits vorhandene Wohnbebauung schließen würde. Die dortige Bebauung jedoch höhergelegen zur schon vorhandenen Bebauung entlang der Schulstraße. Für diese Bebauung müsste eine gesonderte Erschließungsstraße geschaffen werden, derweil die Wohnbebauung in Richtung Grundschule und somit zum Ort Dellfeld hin über die bereits vorhandene Schulstraße erfolgen kann.