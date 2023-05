Baumpflanzaktion Mauschbach Für jedes Baby eine Pflanze

Jüngstes Beispiel: Eine Verpflichtung für den kleinen Ort, sich finanziell am Kindergartenneubau in Althornbach zu beteiligen, gibt es nicht. Vertraglich oder gar gesetzlich existieren keine Vorgaben. Dennoch, Mauschbach und Dietrichingen beteiligen sich, leisten einen spürbaren Beitrag. 150 000 Euro steuert Mauschbach zum Bauprojekt in Althornbach bei.