Rieschweiler-Mühlbach Rat stimmt für Freizeit- und Wohngebiet „In der Sperr“

So war der Planer gefordert, in den Bebauungsplan das Wohngebiet zu integrieren, das heißt für den Bebauungsplan „In der Sperr“ die große Lösung zu wählen. Die Änderung des Geltungsbereichs machte also eine neue Beschlussfassung erforderlich, die neben dem Wohngebiet noch die rund 8000 Quadratmeter große Wald- und Wiesenfläche am Schwarzbach umfasst, das mittelfristig in eine Freizeit- und Erholungsfläche für alle Generationen verwandelt werden soll.