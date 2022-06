Bauarbeiten in der Bahnhofstraße beendet : Endlich wieder freie Fahrt in Contwig

Endlich wieder freie Fahrt in Contwig

Bauarbeiten in der Bahnhofstraße beendet

in der Contwiger Bahnhofstraße kann der Vrkehr wieder uneingeschränkt rollen. Oberbauleiter Thorsten Sefrin (links) und der Beigeordnete Emil Stöckle sind zufrieden. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße und am Rathausplatz sind jetzt abgeschlossen.

Geschafft! Der Verkehr in der Bahnhofstraße in Contwig kann wieder ungehindert fließen. Am späten Donnerstagabend wurden die rot-weißen Absperrgitter beiseite geräumt.