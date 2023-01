Mauschbach : Das Warten hat ein Ende

Mauschbach In Mauschbach beginnen die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Im Plomb“.

Mehr als eine Dreiviertelmillion Euro investieren die Ortsgemeinde Mauschbach und die Verbandsgemeindewerke bei der Erschließung des Baugebiets „Im Plomb“. Im dritten Bauabschnitt werden sieben bis acht neue Baugrundstücke erschlossen. Für die drei Gemeindegrundstücke hat Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben bereits Interessenten an der Hand. Beim Notariat liegen die Verträge unterschriftsreif vor. Mit den eigentlichen Erschließungsarbeiten soll es in dieser Woche losgehen.

Den Start zu den eigentlichen Erschließungsarbeiten wird Bernhard Krippleben zwar aus beruflichen Gründen verpassen, doch natürlich sind alle Vorkehrungen für den Fall getroffen, wenn aus irgendwelchen Gründen kein Baustellenlärm unterhalb der Grillhütte im Plomb zu hören sein wird. Bernhard Krippleben: „Ich weiß nicht, womit wir Mauschbacher das verdient haben. Wenn ich in andere Ortsgemeinden schaue, was ich in diesem Fall ganz besonders tue, dann stelle ich fest, dass das alles ganz ratzfatz geht. Bei uns in Mauschbach aber dauerte es, als müsste das Rad neu erfunden werden. Dabei hatten wir schon eine fertige Bauplanung, konnten wir ein Starkregenkonzept vorlegen, waren eigentlich aus Gemeindesicht die Wege für ein schnelles Bauplanungsrecht mehr als geebnet. Dafür ist regelrecht der Teppich ausgerollt gewesen. Doch dann hat sich die Bürokratie förmlich überschlagen, wusste die Linke nicht was die Rechte tut, haben sich in unsachlichen Rechtsauslegungen die beteiligten Behörden förmlich überboten!“