„Battwiller Baggewatscher“ spielten „Stirb schneller Liebling“ : Wenn es anders kommt als man denkt

Battweiler Mit großartigen schauspielerischen Leistungen bescherte das Laien-Ensemble „Battwiller Baggewatscher“ seinem Publikum in der ausgebuchten Konrad-Loschky-Halle einen spannenden, unterhaltsamen Abend. Groteske Irrungen-Wirrungen, delikate Verwechslungen und ein überraschender Schluss machten die Krimi-Komödie „Stirb schneller Liebling“ zum kulturellen Hochgenuss.

„Stirb schneller, Liebling!“ Diesen Wunsch mag auch der eine oder andere Theaterzuschauer in der Battweiler Konrad-Loschky-Halle zwischendurch einmal gedacht haben, denn die gleichnamige Krimi-Komödie der „Battwiller Baggewatscher“ schien sich im zweiten Akt ein Stück weit hinzuziehen. Gefühlt zu ausführlich wurde die unfähige, zerstörerische Verschlimmbesserung des italienischen Haushandwerkers Giovanni beschrieben. Scheinbar! Doch bei dem grandiosen und völlig überraschenden Schluss in dem hoch spannenden dritten Akt erschloss sich rückblickend, welche Schlüsselszenen diesen vorbereitet hatten.

Dabei war es nicht nur köstlich, Stefan Jung in seiner Rolle als „Retter“ zu erleben. Sein Lieblingssatz: „Keine Probleme. Isch helfe. Isch repariere alles“, ließ die Zuschauer und letztlich auch die Protagonisten das Schlimmste ahnen. Doch auch die übrigen Rollen schienen den großartigen Laienschauspielern gleicher Maßen auf den Leib geschrieben zu sein und machten die große Groteske aus Irrungen-Wirrungen und Verwechslungen in der Krimi-Komödie fast drei Stunden lang zum unterhaltsamen Genuss.

Dabei war die Geschichte scheinbar simpel. Das Unternehmer-Ehepaar Kurt (Peter Wendel) und Gertrud Hackle (Sonja Blügel) hat sich nicht nur auseinander gelebt, sondern führt einen regelrechten Rosenkrieg, an dem das Umfeld rege teilnimmt. Während der Klopapier-Fabrikant am liebsten mit seinen Fußballkumpels die Spiele anschaut, träumt seine elitär ausgerichtete Gattin davon, endlich die Firma zu verkaufen und dafür das Landgestüt zu erwerben, um in der Gesellschaft anerkannt zu sein. Nerzstola, zwei Angestellte plus Handwerker und ein „Kleiderschrank, in dem drei Familien hausen können“ trösten sie nicht darüber hinweg. Dennoch erträgt sie nur scheinbar Kurts Liaison mit seiner vollbusigen und auf seinen Reichtum erpichten Sekretärin Susi Aulendorf (Carolin Gewohl), die sich bereits als künftige Frau Hackle wähnt.