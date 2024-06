Spende in Battweiler Unterstützung für den Wehr-Nachwuchs

Die doch erhebliche Geldspende machte der jüngste Sproß aus der örtlichen Vereinsfamilie, Battweiler verbindet, möglich. Das Geld, so Christian Klück, sei bei der letztjährigen Weihnachtsfensteraktion zusammen gekommen, also von Bürgern für die Jugend, aber auch ältere Bürger. Ein gleich hoher Betrag soll demnächst nämlich auch noch in der ökumenischen Sozialstation Battweiler übergeben werden. Dort fehlt es an passendem Gartenmöbeln in der Johannisstube. Mit der Spende, so Christian Klück, sei da sicher ein guter Grundstock geschaffen.