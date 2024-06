Völkerverständigung „Batterie Fanfare de Schweyen“ wird 60 Jahre alt

Fast 200 musizierende Grußboten sind in den verträumten Ort im Bitscher Land gekommen und genossen dort bei festlicher Stimmung die Gastfreundschaft der französischen Nachbarn. Musiker wie etwa die vom Musikverein Niederauerbach, die „Schwarze Husaren“ aus Kleinsteinhausen oder die Musiker aus Trulben, um nur einige der zahlreich teilnehmenden Vereine zu nennen die in einer ganz besonderen Beziehung zu den Menschen in dieser Region stehen.