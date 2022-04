Haltepunk Wiesbach : Kein Ende der Zeltlösung in Sicht

Seit drei Jahren schon Notbehelf: ein Zelt als Wetterschutz am Haltepunkt in der Wiesbacher Hauptstraße für Busreisende. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach In Wiesbach stockt der angekündigte barrierefreie Ausbau der Haltepunkte seit nunmehr drei Jahren.

Gemeindehaushalt, Aufbau eines Glasfasernetzes und Entlastung für die Haushaltsrechnungen der Jahre 2014 und 2015: Das sind die Sitzungsschwerpunkte am Donnerstagabend in der Ortsgemeinderatssitzung in Wiesbach gewesen, welche die Ratsmitglieder regelrecht im „Sauseschritt“ aufzuarbeiten wussten. Kritische Töne waren dennoch zu hören, denn auffälliges Verhalten von Anliegern aus der Schulstraße, wo im hinteren Teil die Bauarbeiten begonnen haben, könnten zu Störungen im Arbeitsablauf führen. Zudem ist beim barrierefreien Ausbau der Bushaltepunkte noch immer kein „Land in Sicht“, sprich keine Planung vorgelegt.

Ortsbürgermeister Klaus Buchmann teilte beim Punkt Informationen mit, dass Wiesbach seit nunmehr drei Jahren auf konkrete Schritte in der Sache warte. „Frage ich bei der Verwaltung nach, dann heißt es nur, es fehlt noch dieses und jenes. Genaues bekomme ich zu keiner Zeit gesagt, dabei hat alles schon vor drei Jahren begonnen und hätten wir nicht selbst gehandelt, stünden auch bei uns die Schulkinder und sonstigen Busreisenden wie etwa in Rosenkopf bei Wind und Wetter im Freien. Bei uns haben alle zumindest ein schützenden Zeltdach über dem Kopf!“

Lob kam dafür nach der Sitzung auch vom Ratsmitglied Werner Wagner: „Wir hatten unsererseits schon alles in die Wege geleitet, waren drauf und dran, eine neue Wartehalle zu bestellen. Von der Verwaltung wurden wir aber zurückgepfiffen mit dem Hinweis, der barrierefreie Umbau der Haltepunkte stehe an, das Errichten von Unterstellmöglichkeiten gehe damit einher. Das ist vor drei Jahren der Fall gewesen, geschehen ist seither nichts, Pläne haben wir keine in Händen, wenn gebaut wird ist unklar, das Projekt ist jetzt erneut im Doppeletat veranschlagt worden!“

88 000 Euro sollen die beiden barrierefreien Haltepunkte in der Hauptstraße kosten. Für das ÖPNV-Projekt gibt es einen Zuschuss in Höhe von 68 600 Euro. Die Restkosten muss die Ortsgemeinde tragen. Selbst die schweren Frühjahrsstürme überstand das gegenwärtige Provisorium (Zeltdach mit festen Seitenwänden) schadlos, Gerade über die Regen-und Wintertage seien die täglichen Wartenden sehr froh über die schützende Helfsbehausung gewesen. In der Schulstraße kommt ein Haltepunkt hinzu. Dafür sind Kosten in Höhe von 30 000 Euro im Etat 2022 vorgesehen. Es soll in diesem Fall einen Zuschuss in Höhe von 25 500 Euro geben.

Die Erneuerungsarbeiten im hinteren teil der Schulstraße sind angelaufen. Neben der Ortsgemeinde betreiben Pfalzwerke und die Verbandsgemeindewerke die Arbeiten partnerschaftlich. Noch im letzten Dezember präsentierte das bauleitende Ingenieurbüro Durawa aus Kröppen das Ausschreibungsergebnis in Höhe von 589 000 Euro. In diesem enthalten allerdings Kosten, welche von den Pfalzwerken für die Verkabelung des Versorgungsnetzes und den Verbandsgemeindewerke für die Schadensbeseitigung des Hauptkanals anfallen. Die Hauptwasserleitung ist soweit in Ordnung, Anschlüsse zu den einzelnen Wohngebäuden werden im Ausbauverfahren geprüft. Auch ein passendes Leerrohr zum Glasfasernetzaufbau soll mitverlegt werden. Notfalls auf Kosten der Ortsgemeinde, weil im Augenblick der Wiesbacher Wunsch mit der UGG (Unsere Grüne Glasfaser) den Netzaufbau vorzunehmen wohl klar ist, der Landkreis als zuständige Stelle aber noch keine Freigabe für ein derartiges Vorgehen erteilt hat. Entsprechende Schritte, so Ortsbürgermeister Buchmann in der Sitzung, seien allerdings eingeleitet.

Was ist den ersten Tagen des Beginns zu den Bauarbeiten für einigen Unmut sorgte war der Umstand, dass ausgerechnet Bewohner aus dem hinteren Teil der Schulstraße nunmehr ihre Autos direkt auf der Straße parken, obwohl jeder von ihnen, wie es hieß, ausreichenden Abstellraum auf dem eigenen Grundstück dafür habe. Im Zick-Zack-Kurs wäre ein Durchkommen nur möglich, größere Baufahrzeuge wären überhaupt nicht durchgekommen, klagten Ratsmitglieder die an die Vernunft aller Anlieger appellierten, damit die tätigen Bauarbeiter unbehindert ihrem Ausbauauftrag nachgehen könnten.

Dem Doppelhaushalt für die Jahre 20022/2023 stimmten die Ratsmitglieder allesamt zu. Änderungswünsche wurden keine mehr vorgetragen. „Das Aufstellen ist ja ein Selbstläufer“, so die Meinung von Klaus Buchmann kurz vor der Abstimmung.