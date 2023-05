Täter flüchteten Richtung Frankreich Verheerende Druckwelle durch Geldautomaten-Sprengung in Hornbach

Unbekannte haben am Samstag, 13.05.2023, gegen 03:33 Uhr in einer Filiale der Sparkasse Südwestpfalz in der Pirmasenser Straße einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt und verständigten die Polizei. Kurz darauf flüchtete ein dunkler Pkw, vermutlich VW und ausländisches Kennzeichen, in Richtung Frankreich. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, steht aktuell nicht fest. Durch die Sprengung entstand am Gebäude ein Schaden, den die Polizei auf mehrere zehntausende Euro schätzt.