Am Bahnhof Contwig Bahnübergange gesperrt, Straße nicht

Der Bahnübergang Truppacher Straße in Verlängerung der Contwiger Bahnhofstraße ist dieses Wochenende ein Arbeitsschwerpunkt. Bereits in der letzten Nacht kam es in diesem Bereich zu Gleisarbeiten und einer Vollsperrung beim Bahnübergang selbst. Nach Kenntnis von Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette soll dies auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also vom 17. auf den 18. Oktober, wie auch vom 24. Oktober auf den 25. Oktober der Fall sein. der Bahnübergang, so die Informationen welche an die Ortsbürgermeisterin weiter geleitet wurden, soll dabei komplett gesperrt sein.