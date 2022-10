Enge Kurve zwischen Dietrichingen und Kirschbacherhof : Bus ausgewichen, Abhang hinabgestürzt und gegen Baum geprallt: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Dietrichingen Ein Autofahrer ist auf der Kreisstraße 13 zwischen Dietrichingen und Kirschbacherhof einen Abhang hinabgestürzt und mit seinem Peugeot-Kleinwagen frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei zog sich der 20-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu.

Zum Hergang am Freitag gegen 15 Uhr schreibt die Zweibrücker Polizei: „In einem Kurvenbereich kamen sich ein 20-jähriger Pkw-Fahrer und ein Linienbus entgegen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mussten beide etwas nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um kollisionsfrei aneinander vorbeifahren zu können. Hierbei verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug.“ Bei der Kollision mit dem Baum wurde er in seinem Auto eingeklemmt. Der schwerverletzte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden und wurde lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.