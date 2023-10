Ortsgemeinderat Bechhofen Rolle rückwärts beim Straßenausbau

Weil durch das Anfahren von Schwerlastfahrzeugen, wie etwa dem Müllauto, das Betonpflaster Walkschäden aufweist, kam die Überlegung zur Erneuerung. Jetzt klopfen Verbandsgemeindewerke und Pfalzwerke-Netz an und signalisieren Arbeiten in der Straßentiefe. „Wie ist die Kostenbeteiligung?“, wollte deshalb auch der Erste Ortsbeigeordnete Peter Sonntag am Mittwochabend wissen. Annika Bartmann als stellvertretende Bauamtsleiterin meinte, dass dieser Punkt noch auszuhandeln ist. Gleiches gilt für die Pfalzwerke-Netz, denn deren Bestreben ist es, die elektrische Energie künftig per Erdkabel in die Anliegergrundstücks der Mühlstraße zu bringen.