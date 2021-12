Anlieger dürfen frische Asphaltdecke bereits nutzen : Ortsdurchfahrt Reifenberg ist fast fertig

Reifenberg Ein „Weihnachtsgeschenk“ der besonderen Art haben in diesem Jahr die Anlieger der Reifenberger Ortsdurchfahrt bekommen: Die Straße ist für sie wieder befahrbar.

Monatelang lang war die Ortsdurchfahrt Reifenberg Großbaustelle. Ein Millionending zudem, allein der Ausbau, sprich das Herstellen von Fahrbahn und Gehwegen mit neuer Straßenbeleuchtung, kostet geschätzte 2,3 Millionen Euro. Die Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler-Wallhalben haben dabei ihren Kostenanteile zum Erneuern des neuen Wasserversorgungsstrangs bis zu den jeweiligen Entnahmestellen in den Wohnhäusern, wie der teilweisen Ausbesserung des Kanals, eingebracht. Jetzt ist das Wesentliche erledigt: Die Fahrbahn ist frisch asphaltiert.

Für Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer ist die Arbeitsabwicklung der Firma Wust aus Simmern im Hunsrück ein Grund, schon vor dem eigentlichen Arbeitsabschluss die Straßenbauer in den höchsten Tönen zu loben. Von den Unternehmensmitarbeitern wurde nicht nur eine qualitativ hochwertige Arbeitsleistung erbracht – immer stimmte auch die Beziehung zwischen den tätigen Straßenbauern und Anliegern.

Über die gesamte Dauer der Ausbauarbeiten beispielsweise mussten die Müllgefäße aus den jeweiligen Bauabschnitten zu zentralen Sammelstellen verbracht werden, weil die großvolumigen Mülltransporter naturgemäß nicht in den Baustellenbereich einfahren konnten. Die Anfangsschwierigkeit, dass Hauseigentümer nicht die eigenen Müllgefäße richtig beschrifteten, um den Ab- und Rücktransport von den Sammelstellen schnell und problemlos durch die Bauarbeiter zu bewerkstelligen, konnte dabei schnell und unbürokratisch abgestellt werden.

Größere Zwischenfälle gab es in der mehr als einjährigen Bauzeit nicht. In drei Bauabschnitte insgesamt war fast einen Kilometer lange Ortsdurchfahrt aufgeteilt.

Bei den „Verschnaufpausen“ wie etwa Betriebsurlaub, konnte die Ortsgemeinde abgestellte Container vom Dorfplatz verbringen. Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer träumte davon, wieder die Versorgung für die Dinge des täglichen Lebens zu stärken, eine Bäckerei aus Rieschweiler-Mühlbach schickte sich an, auf dem Dorfplatz wo der Maibaum steht, täglich frisches Brot und Brötchen zu verkaufen.

Ganz vom Tisch ist die Idee allerdings noch nicht. Der jetzige Eigentümer des dorfbekannten Anwesens der „Postmarie“ (es befand sich dort frühere einmal die Poststelle), hege weiterhin das dorfbildprägende Haus baulich umzugestalten und im Obergeschoss eine Ferienwohnung einzurichten, so Zimmer. Die Nutzung des Erdgeschosses biete sich weiterhin für ein Bäckereifiliale mit Dorfcafé an – was fehlt ,ist ein unternehmensgeprüfter Investor als Betreiber. Die ideelle Unterstützung der Ortsgemeinde ist einer Betreiberin oder Betreiber auf jeden Fall sicher.