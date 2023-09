Hohlbachstraße Contwig Zum Abschluss ein Fest

Ein Beweissicherungsungsverfahren musste schon gleich zum Auftakt der Arbeiten vorgenommen werden. Viele Wohnhäuser grenzen direkt an den Ausbaubaubereich an. Mit dem Verfahren wollte die Ortsgemeinde als Auftraggeberin sicherstellen, dass Klarheit über spätere Bauschäden bestünde. Notwendig wurden auch Bodenuntersuchungen wegen eventuelle Kampfmittel aus dem letzten Weltkrieg. Funde gab es keine. Der Hauptkanal in der Hohlbachstraße sei noch in tadellosem Zustand, so die kameratechnischen Untersuchungen. Erneuert worden sind jedoch sämtliche Hausanschlüsse, auch die für den Kanal. Die zahlreichen Regentage und das schlechte Wetter zum Jahresbeginn hatten für Verzögerungen im Bauzeitenplan gesorgt. Jetzt aber konnte mit dem Fest das Ende der Bauarbeiten gefeiert werden.