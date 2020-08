Sankt-Wendelinus-Kirche Reifenberg wird für 230 000 Euro saniert : Kirche erhält Wandbilder zurück

Die Innensanierung der Sankt-Wendelinus-Kirche in Reifenberg ist auch in der Corona-Zeit voll im Gange. Foto: Norbert Schwarz

Reifenberg Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Wandbilder im Reifenberger Gotteshaus aufgrund damals gültiger Vorgaben des Vatikan übertüncht. Im Zuge der noch bis in den späten Herbst dauernden Generalsanierung der Kirche werden sie nun wieder freigelegt.

Begonnen hatten die Sanierungsarbeiten im vergangenen Herbst. Nach etlichen Tests vor Ort war klar, dass der einstige Wandschmuck über den beiden Seitenälteren wieder freigelegt wird. Der Reifenberger Toni Hüther, früher langjährige Kirchenrechner, Hobbyhistoriker und bester Kenner was die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Bistums in Speyer angeht, weiß davon ein Lied zu singen: „Es bedurfte vieler klärender Gespräche. Da hatten wir dicke Bretter zu bohren, bis die Gesamtsanierung unserer Kirche in trocknen Tüchern gewesen ist.“

Bei der Kirchensanierung Sankt Barbara in Knopp überzeugte bereits die Restauratorin und Konservatorin Eva Lincul aus Neustadt an der Weinstraße. Dort hatte sie in den Wintermonaten bei bissiger Kälte ausgezeichnete Arbeit verrichtet. In Reifenberg stand sie wieder vor einer ähnlichen Herausforderung. Handwerklich unterstützt wurde sie dabei von den beiden Restauratorkollegen Heidi Kiesslinger und Bruno Helmstetter. Im Oktober Jahres begannen die eigentlichen Freilegungsarbeiten zu den beiden Ölbildern. Toni Hüther weiß aus den Kirchenbüchern und eigener Erfahrung, dass einige Jahre nach Kriegsende entsprechend den Vorgaben des Vatikans erstmals die Zeugnisse sakraler Kunst über den Seitenaltären einfach übertüncht wurden. Dem damaligen Kirchenzeitgeist und der Order aus Rom folgend. Hüther: „Otto Fußhöller aus Landau, ein anerkannter Maler und Kirchendekorator seiner Zeit, hatte die Wandbilder 1894 geschaffen“.