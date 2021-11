Auffangstation Maßweiler : Pflege für „Pinselohren“

In Maßweiler wird die erste Auffangstation für Luchswaisen in Deutschland eröffnet. Foto: dpa/Andreas Arnold

Maßweiler Der Luchs, die größte Raubkatze Europas, stromert wieder durch Rheinland-Pfalz. Möglich macht dies ein Projekt zur Wiederansiedlung. Künftig gibt es auch eine Anlaufstelle für vierbeinige Sorgenfälle.

Mittlerweile hat sich im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ein neuer Populationskern der größten Raubkatze in Europa gebildet. Dem trägt ein neues Projekt in Maßweiler nun Rechnung: die nach Angaben der Organisatoren erste Auffangstation für Luchswaisen in Deutschland. „Luchse bekommen im Durchschnitt nur zwei Jungtiere pro Jahr und die Sterberaten sind in den ersten zwei Jahren sehr hoch“, sagt Betriebsleiter Florian Eiserlo von der Auffangstation Tierart der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. „Wir versuchen, jedes gefundene Jungtier zu retten und zurückzuführen.“