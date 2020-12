Ortsgemeinderat Bechhofen : Grünes Licht für Neupeter Hof

Bechhofen Bechhofen: Auf 18 000 Quadratmetern sollen 27 Eigenheime errichtet werden können.

Auf einem Gelände von rund 18 000 Quadratmetern wird die Möglichkeit zum Errichten von 27 Eigenheimen geschaffen. Der nunmehr nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs als als Satzung beschlossene Plan ist allerdings erst ein richtungweisender Verfahrensschritt: Weil nicht alle Grundstückseigentümer unter einen Hut zu bringen waren, muss jetzt in einem förmlichen Umlegungsverfahren das Bauland geschaffen werden. Ortsbürgermeister Paul Sefrin: „Wir werden mit der gleichen Intensität dieses Verfahren betreiben, denn Bauland ist in unserer weiter aufstrebenden Wohngemeinde Mangelware. Gern hätten wir eine andere Weichenstellung vorgenommen, hätten uns eine Vermessung im Eigenbesitz allein aus Zeitgründen gewünscht, doch das ließ sich nicht ermöglichen“, so der Ortsbürgermeister. Massiv hatte zudem ein Bürger Einwände zur Planung vorgetragen, wie Mara Noll vom Planungsbüro BBP aus Kaiserslautern beim Abwägungsverfahren am Sitzungsabend vortragen musste. So war beispielsweise von diesem Bürger gerügt worden, dass es bei der Bekanntgabe der Plan-Offenlage im Amtsblatt einen Druckfehler bei der Offenlage gegeben habe, was nicht zu leugnen war, so Mara Noll. Allerdings, dadurch wurde lediglich das Recht zur Abgabe von Anregungen und Bedenken schon vorher eingeräumt, was weiter nicht schädlich gewesen ist.