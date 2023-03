Arbeitsmarkt Westpfalz „Noch nie so viele Menschen in Arbeit“

Aufgrund der Belebung des Arbeitsmarktes im Herbst und der guten Bedingungen für wetterabhängige Branchen stiegen die Beschäftigtenzahlen im September noch einmal an. Nach den Sommerferien gab es viele Neueinstellungen. In den Monaten August und September begannen außerdem zahlreiche betriebliche Ausbildungen. In der Westpfalz waren demnach am Stichtag insgesamt 170 934 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 1759 beziehungsweise ein Prozent mehr als vor einem Jahr. „Mit diesem Anstieg erreichte die Westpfalz einen Höchststand der Beschäftigung. Seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1999 waren insbesondere in den kreisfreien Städten Kaiserslautern und Zweibrücken sowie im Landkreis Kaiserslautern noch nie so viele Menschen in Arbeit“, stellt Peter Weißler fest.