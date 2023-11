Arbeitslosigkeits-Statistik Trotz weniger Stellenmeldungen: Westpfalz-Arbeitsmarkt stabil

Der Bestand und der Zugang an gemeldeten Stellen gingen in den Wochen um die Herbstferien deutlich zurück. Dennoch liegt die Zahl der seit Jahresbeginn neu gemeldeten offenen Stellen über dem Durchschnitt der letzten vier Jahre. Damit bewegt sich die Arbeitskräftenachfrage seitens der Unternehmen weiter auf einem hohen Niveau und die Betriebe suchen trotz aller Herausforderungen in allen Branchen intensiv nach Fachkräften und damit nach neuem Personal.